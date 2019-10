अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में साल 2018 का दशहरा मातम लेकर आया था। यहां रावण दहन के मौके पर रेल पटरी पर खड़े होकर रावण दहन देखने की कोशिश कर रहे लोग अमृतसर ट्रेन की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक मृतकों के परिजनों को न्याय नहीं मिला है। यही वजह है कि आज मृतकों के परिजनों द्वारा प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला गया। परिजनों का कहना है कि 'इस हादसे को एक साल गुजर चुका है, लेकिन अब तक हम लोगों को न्याय का इंतजार है। इसिलए हम लोगों ने तय किया है कि सभी लोग रेलवे ट्रैक पर बैठकर धरना देंगे। हम लोगों एक साल में ऑफिसों के कई चक्कर काट चुके हैं।'

Punjab: Families of the victims of 2018 Amritsar train accident take out a protest march in Amritsar; say "It has been a year but justice has not been meted out to us yet. So we are going to sit on protest on railway track. We had to do several rounds of offices the entire year." pic.twitter.com/KFPG3mcHp8

— ANI (@ANI) October 8, 2019