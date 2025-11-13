पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर बेकाबू कंटेनर टकराया, 8 लोगों की मौत, गाड़ियों में लगी आग

महाराष्ट्र में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर नवले ब्रिज के पास एक कंटेनर ट्रक के अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकराने से 8 लोगों की मौत हो गई। टक्कर के बाद, दो-तीन भारी वाहनों में आग लग गई। डीसीपी संभाजी कदम, ज़ोन 3 पुणे सिटी पुलिस का कहना है कि बचाव कार्य जारी है।
खबर अपडेट की जा रही है।
