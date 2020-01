नई दिल्ली। बिजनेस टायकून और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को कई खूबियों की वजह से जाना जाता है और इसमें से एक है उनका ह्यूमर। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और समाज से जुड़े कई मुद्दों को उठाते रहते हैं और इसके जरिये जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं। इस बार आनंद महिंद्रा ने एक प्योर वेज रेस्टोरेंट का मेन्यू शेयर किया है, जिसमें एक ट्विस्ट है। इसके मेन्यू में लिखा है कि यहां वेज फिश फ्राई, वेज मटन डोसा और वेज चिकन राइस मिलता है।

मेन्यू की तस्वीर शेयर करते हुए महिंद्रा ने लिखा- 'यह इस बात का उदाहरण है कि अतुल्य भारत वास्तव में कैसा है। लाखों सालों से हम चीजों पर अपने दिमाग की ताकत का दोहन कैसे किया जाता है। वेज, नॉन-वेज में क्या अंतर है? ये सब हमारी मनःस्थिति है या यूं कहें कि दिमागी हालत है। इस मेन्यू की तस्वीर को महिंद्रा ग्रुप के चेयरमेन ने 5 जनवरी को शेयर किया था, जिसे अब तक नौ हजार 200 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं और एक हजार 200 से ज्यादा बार री-ट्वीट किया गया है।

An example of how Incredible India really is. For millennia we have known how to harness the power of mind over matter. Veg, Non-Veg, what’s the difference? It’s all in the mind...😄 pic.twitter.com/U1x1LEvij6

— anand mahindra (@anandmahindra) January 5, 2020