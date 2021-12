Andhra Pradesh Accident : आंध्रप्रदेश के चित्तूर में हुए एक भयानक सड़क हादसे में 6 लोग जिंदा जल गये, जबकि दो लोग गंभीर रुप से झुलस गये। ये घटना चंद्रगिरि अंचल के पास पुथलापट्टू-नैदुपेटा मार्ग की है। मिली जानकारी के मुताबिक तेल रिसाव की वजह से चलती कार में आग लग गई। इस कार में कुल 8 लोग सवार थे।आग इतनीी तेजी से फैली कि लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाकी तीन लोगों को बुरी तरह झुलसी अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 1 ओर शख्स की मौत हो गई। अन्य 2 कका इलाज चल रहा है।

Andhra Pradesh | 6 people died in a road accident on the Puthalapattu-Naidupeta road near Chandragiri zone, Chittoor; car caught fire due to oil leak

8 people were present in the car; 5 died on the spot & 3 were rushed to Ruia Hospital, where 1 more died: Inspector BV Srinivas pic.twitter.com/ei7p5ORBKs

— ANI (@ANI) December 5, 2021