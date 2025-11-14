मेरी खबरें
    Anta Upchunav Result Live: अंता उपचुनाव में भाया और नरेश मीणा के बीच कड़ी टक्कर, BJP तीसरे नंबर पर खिसकी

    राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में शुरुआती बढ़त कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया के पास है। पहले राउंड में वे 3407 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि नरेश मीणा और भाजपा के मोरपाल सुमन करीब मुकाबले में हैं। कुल 19 राउंड की गिनती अभी बाकी है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 10:06:50 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 10:17:01 AM (IST)
    अंता विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, अंता। राजस्थान की सियासत में अंता विधानसभा सीट कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के लिए नाक का सवाल बन गई है। हर पक्ष ने अंता को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रखा था। आज नतीजों का दिन है। मतगणना जारी है। चार राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें निर्दलीय नरेश मीणा आगे चल रहे हैं।

    पहले राउंड के वोटों की गिनती

    प्रमोद जैन भाया को 3407 वोट मिले हैं और निर्दलीय नरेश मीणा को 3161 वोट मिले हैं। भाजपा के मोरपाल सुमन 3135 वोटों के साथ अभी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। इस सीट पर उपचुनाव के लिए 14 प्रत्याशी ने दांव लगाया था, लेकिन यहां मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। अभी 19 राउंड की मतगणना बाकी है।


    चौथे राउंड के वोटों की गिनती

    अंता (बारां) विधानसभा उपचुनाव में उलटफेर जारी है। चार राउंड की गिनती के बाद निर्दलीय नरेश मीणा अब प्रमोद जैन से आगे हो गए हैं। भाजपा तीसरे नंबर ही बनी हुई है। प्रमोद जैन भाया 152 वोटों से नरेश मीणा से पीछे चल रहे हैं। 16 राउंड की मतगणना होना बाकी है।

