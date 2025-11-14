Anta Upchunav Result Live: अंता उपचुनाव में भाया और नरेश मीणा के बीच कड़ी टक्कर, BJP तीसरे नंबर पर खिसकी

एजेंसी, अंता। राजस्थान की सियासत में अंता विधानसभा सीट कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के लिए नाक का सवाल बन गई है। हर पक्ष ने अंता को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रखा था। आज नतीजों का दिन है। मतगणना जारी है। चार राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें निर्दलीय नरेश मीणा आगे चल रहे हैं।

पहले राउंड के वोटों की गिनती प्रमोद जैन भाया को 3407 वोट मिले हैं और निर्दलीय नरेश मीणा को 3161 वोट मिले हैं। भाजपा के मोरपाल सुमन 3135 वोटों के साथ अभी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। इस सीट पर उपचुनाव के लिए 14 प्रत्याशी ने दांव लगाया था, लेकिन यहां मुकाबला त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। अभी 19 राउंड की मतगणना बाकी है।