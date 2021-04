सत्या नडेला और सुंदर पिचाई के बाद एप्पल (Apple) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक ने भी कोविड -19 महामारी से लड़ने के भारत के प्रयासों के लिए समर्थन का वादा किया है। कुक ने एक ट्ववीट में कहा, "भारत में कोविड मामलों की विनाशकारी वृद्धि के बीच, हमारे विचार चिकित्सा कार्यकर्ताओं, हमारे एपल परिवार और हर कोई जो महामारी के इस भयानक चरण से लड़ रहा है। एपल जमीन पर समर्थन और राहत प्रयासों के लिए दान कर रहा है."

Amid a devastating rise of COVID cases in India, our thoughts are with the medical workers, our Apple family and everyone there who is fighting through this awful stage of the pandemic. Apple will be donating to support and relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) April 26, 2021