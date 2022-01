Army Day 2022: सेना दिवस के मौके पर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने दिल्ली कैंट स्थित परेड ग्राउंड में परेड की सलामी ली। नरवणे ने जवानों को यूनिट प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर सेना की पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो ने नई कॉम्बेट यूनिफॉर्म पहनकर परेड में हिस्सा लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। यह पहली बार है जब सार्वजनिक रूप से वर्दी का अनावरण किया गया।

निफ्ट के सहयोग से किया गया विकसित

इस नई यूनिफॉर्म को अगस्त तक भारतीय सेना में पेश किए जाने की संभावना है। नई आर्मी कॉम्बेट पैटर्न ड्रेस को 15 पैटर्न, आठ डिजाइन और चार फैब्रिक के विकल्पों के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के सहयोग से विकसित किया गया है।

डिजिटल पैटर्न का इस्तेमाल

अधिकारियों के अनुसार यूनीफॉर्म सैनिकों को आराम के साथ डिजाइन में एकरूपता प्रदान करेगी। इसे कार्य आवश्यकताओं और युद्ध को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। यूनीफॉर्म में ऐसा कलर और पैटर्न दिया गया है, जो जवानों को नजर में न आने और छुपने में मदद करेगा। नई वर्दी डिजिटल पैटर्न की होगी, जैसे अमेरिकी सेना के जवान इस्तेमाल करते हैं।

#WATCH | Delhi: Indian Army’s Parachute Regiment commandos marching during the Army Day Parade in the new digital combat uniform of the Indian Army. This is the first time that the uniform has been unveiled in public. pic.twitter.com/j9D18kNP8B

— ANI (@ANI) January 15, 2022