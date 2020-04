Arnab Goswami attack case: सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। सर्वोच्च न्यायालय ने अर्णब गोस्वामी को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लगा दी है। बता दें कि अर्णब गोस्वामी ने उनके खिलाफ देश के विभिन्न स्थानों पर दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अर्णब गोस्वामी की याचिका पर अंतरिम आदेश दिया।

Supreme Court stays all FIRs against Arnab Goswami except one which was filed in Nagpur and which has now been transferred to Mumbai. SC also directs Mumbai Police Commissioner to provide security to Arnab Goswami and Republic TV https://t.co/klkeYWHKvr

— ANI (@ANI) April 24, 2020