भारत के गृह मंत्री की अरुणाचल प्रदेश की हालिया यात्रा पर चीनी आधिकारिक प्रवक्ता की टिप्पणियों के संबंध में मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय का जवाब सामने आया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची कहते हैं, "हम चीनी आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग था, है और रहेगा। यह हमेशा भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग बना रहेगा।

In response to media queries regarding Chinese Official Spokesperson’s comments on the recent visit of Home Minister of India to Arunachal Pradesh, MEA MEA Spokesperson Arindam Bagchi says, "We completely reject the comments made by the Chinese Official Spox. Arunachal Pradesh… pic.twitter.com/7auZDodjJ6

