नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी को देखते हुए आशंका जताई जा रही थी कि क्या अरविंद केजरीवाल का पार्टी अब विपक्ष दलों के महागठबंधन I.N.D.I.A. का हिस्सा रहेगी या नहीं? बहरहाल, पार्टी का कर्ताधर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तस्वीर साफ कर दी है।

अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर कहा कि आम आदमी पार्टी मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होगी।

केजरीवाल ने कहा-

आम आदमी पार्टी ने विपक्ष गठबंधन में शामिल होने के लिए शर्त रखी थी कि कांग्रेस दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा मेंं उसका साथ दे। कांग्रेस ने देर से ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ देने का फैसला किया। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ और बिल राज्यसभा में बिना किसी परेशानी के पास हो गया। इसके बाद से दोनों दलों में तनातनी की स्थिति है।

कांग्रेस ने पिछले दिनों दिल्ली की लोकसभा सीटों पर रणनीति के लिए बैठक बुलाई और कहा कि पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी, तो यह आम आदमी पार्टी को रास नहीं आया है। पार्टी ने विरोध जताते हुए कहा कि यदि ऐसा है, तो विपक्षी गठबंधन में रहने का कोई औचित्य नहीं। हालांकि बाद में कांग्रेस की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई, लेकिन उसके बाद भी संदीप दीक्षित के बयानों से स्पष्ट है कि दोनों दलों का साथ आना मुश्किल है।

अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है जहां कांग्रेस की सरकार है। स्पष्ट है यहां केजरीवाल कांग्रेस का वोट काटेंगे।

#WATCH | "We will go to Mumbai and will let you know whatever the strategy is", says AAP Convener & Delhi CM Arvind Kejriwal on the upcoming INDIA alliance meeting pic.twitter.com/1eXVBwmdUJ

— ANI (@ANI) August 21, 2023