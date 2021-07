दिल्ली में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक उत्तराखंड के दौरे पर हैं। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव होने में 6 महीने से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन पार्टी ने अभी से माहौल बनाना शुरु कर दिया है। आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में पूरे जोर-शोर से चुनाव लड़ने जा रही है और प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्ता में आने पर दिल्ली मॉडल अपनाने का भरोसा दिलाते हुए बिजली, पानी, खेती और ऐसे अन्य मुद्दों को प्राथमिकता से हल करने का वादा किया।

The tasks which have not been done in Uttarakhand for 70 years have been completed in Delhi. U'khand has decided to bring AAP to the state. I would like to give them faith that we will build good schools and work on electricity, water, farming and more: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/Oisto5QHM3

— ANI (@ANI) July 11, 2021