Aryan Khan Drugs Case । क्रूज पार्टी ड्रग मामले में गवाहों से रंगदारी वसूलने के आरोप के बाद NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की परेशानी बढ़ गई है। समीर वानखेड़े के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विजिलेंस जांच शुरू कर दी है। NCB के डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने जानकारी दी है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि आर्यन खान मामले के गवाह प्रभाकर ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर 8 करोड़ रुपए की रिश्वत वसूलने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।

A report from DDG SWR was received by our DG, he has marked an enquiry to vigilance section ...Chief Vigilance officer will be dealing with the enquiry appropriately... Enquiry has just begun, not right to comment on any officer: Gyaneshwar Singh, DDG NCB on Sameer Wankhede pic.twitter.com/AclTZQfNXC

