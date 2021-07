Assam Mizoram Border Issue: बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें असम-मिजोरम सीमा विवाद को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। केन्द्र सरकार ने विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों को दिल्ली बुलाया था। इसी के तहत बैठक में असम के मुख्य सचिव जिष्णु बरुआ एवं डीजीपी भास्कर ज्योति महंता और मिजोरम के मुख्य सचिव लालननमविया चुऔंगो और डीजीपी एसबीके सिंह शामिल हुए। उनके अलावा बैठक में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिदेशक कुलदीप सिंह भी शामिल हुए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस बात पर सहमति बनी कि दोनों राज्यों के विवादित इलाके खासकर NH-306 के क्षेत्र में एक न्यूट्रल फोर्स की तैनाती की जाएगी। ये केंद्रीय सुरक्षा बल (CAPF) की टीम होगी, जिसका नेतृत्व केंद्रीय बल के एक ऊंचे अधिकारी के हाथों में होगा और वही दोनों पक्षों से बातचीत कर उस इलाके में होनेवाली परेशानियों को सुलझाएंगे। करीब ढ़ाई घंटे तक चली इस बैठक में सबसे अच्छी बात ये हुई कि दोनों ही पक्षों ने माना कि हिंसा से इसका रास्ता नहीं निकल सकता। बैठक में ये भी तय हुआ कि सीमा के तनाव वाले इलाकों में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए और मसले के हल के लिए दोनों राज्यों के जिम्मेदार अधिकारियों की नियमित बैठक की जाएगी।

Both the Assam and Mizoram governments also agreed to the deployment of a neutral force. Therefore, a CAPF is to be deployed in the disturbed Assam and Mizoram border area along National Highway 306 under a senior official of the CAPF, said the Ministry of Home Affairs official

— ANI (@ANI) July 28, 2021