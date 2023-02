Asaduddin Owaisi: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी का कहना है कि बीती रात उनके दिल्ली स्थित निवास पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। इससे खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है।

जयपुर से दिल्ली पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कुछ फोटो भी शेयर किए। नीचे देखिए फोटो वीडियो

ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, 'मेरे दिल्ली स्थित आवास पर फिर से हमला हुआ है। 2014 के बाद यह चौथी घटना है।'

उन्होंने कहा, 'मुझे घर पर काम करने वालों की ओर से सूचित किया गया कि बदमाशों के एक झुंड ने पथराव किया, जिससे खिड़कियां टूट गईं।' उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

साथ ही ओवैसी ने सुरक्षा तथा पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। कहा, यह चिंताजनक है कि यह घटनाक्रम तथाकथित 'उच्च सुरक्षा' क्षेत्र में हुआ है। मैंने पुलिस को शिकायत दी है और वे मेरे आवास पर पहुंच गए हैं। पूरे मामले में अब तक किसी की गिरफ्तार नहीं हुई है।

शिकायत के बाद एक डीसीपी के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने उनके आवास का दौरा किया और मौके से साक्ष्य एकत्र किए।

ओवैसी ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि पथराव उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में हुआ और पुलिस से दोषियों को तुरंत पकड़ने का आग्रह किया।

असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों के कारण लगातार चर्चा में रहते हैं। ताजा घटनाक्रम भिवानी हत्याकांड का है। यहां दो मुस्लिम युवकों की हत्या के बाद ओवैसी ने हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा उठाया था।

My Delhi residence has been attacked again. This is the fourth incident since 2014. Earlier tonight, I returned from Jaipur & was informed by my domestic help that a bunch of miscreants pelted stones that resulted in broken windows. @DelhiPolice must catch them immediately pic.twitter.com/vOkHl8IcNH

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) February 19, 2023