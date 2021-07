Assam Mizoram Border Dispute: असम-मिजोरम सीमा पर फिलहाल शांति है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दोनों राज्यों में तनाव को देखते हुए केन्द्रीय गृह सचिव ने असम और मिजोरम के मुख्य सचिवों और अन्य उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बुधवार को नॉर्थ ब्लॉक में होनेवाली इस बैठक में सीमा-विवाद को सुलझाने और दोनों राज्यों के बीच शांति बहाल करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। उधर, असम सरकार ने सीमा-विवाद में मारे गये पांच पुलिसकर्मियों और एक नागरिक के सम्मान में मंगलवार से तीन दिवसीय शोक की घोषणा की है। मिजोरम सीमा से लगे असम के जिले के लोगों ने मिजोरम के रास्ते बंद करने और आर्थिक नाकेबंदी की धमकी दी है। दोनों राज्यों की सीमा पर CRPF की तैनाती की गई है, लेकिन मिजोरम पुलिस अभी भी अस्थायी पोस्ट पर जमी हुई है।

Assam Police has retreated from the disputed area, Mizoram Police continues to stay at their temporary posts. Four addl companies of CRPF sent to disputed area as neutral forces, two companies already present there. Senior officials present. Current situation is peaceful: DG CRPF

