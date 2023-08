Himanta Biswa Sarma: मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की ओर से मोदी सरकार को घेरे जाने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जवाब दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मंगलवार को लोकसभा में केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की थी। वहीं, सरकार पर निशाना साधा था। अब असम के सीएम सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस की नीति बांटो और राज करो थीं।

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनाई गई गलत नीति के कारण पूर्वोत्तर राज्य स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से हमारे क्षेत्र विभिन्न विवादों को हल करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा, 'जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का संबंध है। कांग्रेस के हाथ खून से भरे हुए हैं।'

सरमा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। वह सब कुछ जानते है और हर चीज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे तब उनका ज्ञान देखना।

"The Congress hands so far Northeast region is concerned are full with blood whether it is Nagaland, Mizoram, Assam, Manipur or other parts of the Northeastern region," says Assam CM Himanta Biswa Sarma. pic.twitter.com/9K1sH7WhjT

