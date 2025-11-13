Assembly Bypolls 2025: बिहार ही नहीं, इन आठ विधानसभा सीटों के नतीजों पर भी रहेंगी पूरे देश की निगाहें, देखें पूरी लिस्ट

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव में मंगलवार को अंतिम चरण के मतदान के बाद अब सभी की नजरें 14 नवंबर को होने वाली मतगणना पर है। इस दिन तय हो जाएगा कि बिहार में अगले पांच साल कौन सरकार चलाएगा। शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ-साथ छह राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की आठ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आएंगे।

इन सीटों में जम्मू-कश्मीर की बडगाम और नगरोटा, राजस्थान की अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना की जुबली हिल्स, पंजाब की तरनतारन, मिजोरम की डम्पा और ओडिशा की नुआपाड़ा शामिल हैं। इन आठ निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के नतीजे के लिए मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी। आइए जानते हैं कि किन-किन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं।