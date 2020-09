Asteroid News : एक विशालकाय एस्‍टेरॉयड बेहद तेज गति से पृथ्‍वी की ओर बढ़ रहा है। अनुमान जताया गया है कि यह 6 सितंबर को पृथ्‍वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकता है। 50 हजार 533 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह एस्‍टेरॉयड भारतीय समयानुसार यह रविवार दोपहर 3.30 बजे के आसपास धरती के निकट होगा। जहां तक इसके आकार की बात है, इसे मिस्‍त्र के गीजा के पिरामिड से दोगुना बताया जा रहा है। 50 हजार 533 किलोमीटर प्रति घंटे की गति यानी एक सेकंड में यह 14 किलोमीटर पार करता हुआ तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। इसकी चौड़ाई 885.82 फीट और लंबाई 886 फीट की है। नासा के सेंटर फॉर नीयर अर्थ ऑब्जेक्टस (CNEOS) के वैज्ञानिकों का कहना है कि अन्‍य एस्‍टेरॉयड की तरह यह भी हमारी पृथ्‍वी के निकट से होकर गुज़र तो जाएगा लेकिन वैज्ञानिकों को फिर भी खतरे की आशंका नज़र आ रही है। अमेरिकी स्‍पेस एजेंसी NASA ने इसे संभावित खतरनाक एस्‍टेरॉयड की श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब होता है कि यह नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए क्‍योंकि यह अपनी गति के साथ धरती की कक्षा को पार करने वाला है। 465824 (2010FR) नाम के इस एस्‍टेरॉयड को 10 साल पहले खोजा जा चुका था। अब यह अपने निर्धारित समय पर पृथ्‍वी के नज़दीक आ रहा है।

इसलिए है इससे खतरा

वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्‍वी के वायुमंडल में प्रवेश करके वहां से निकलने की प्रक्रिया जोखिम भरी हो सकती है। या तो यह एस्‍टेरॉयड पृथ्‍वी के तीव्र गुरुत्‍वाकर्षण बल के कारण समुद्र में गिर सकता है या किसी ज़मीनी क्षेत्र में भी गिर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह तबाही मचा सकता है क्‍योंकि यह गति एवं आकार में काफी खतरनाक है।

45 लाख मील से भी अधिक दूरी से गुज़रेगा

NASA के Asteroid Watch ट्वीटर हैंडल पर बताया गया है कि इस एस्‍टेरॉयड को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसके पृथ्‍वी से टकराने के चांस ना के बराबर हैं। 6 सितंबर को जब यह पृथ्‍वी के पास से गुज़रेगा तब इसकी दूरी 4.6 मिलियन मील यानी 45 लाख मील से भी अधिक होगी। यह दूरी पृथ्‍वी एवं चंद्रमा की दूरी से 19 गुना अधिक है। इसलिए यह पूरी तरह से हमसे एक सुरक्षित दूरी पर से गुजरेगा

नज़र रख रहे हैं वैज्ञानिक

NASA और CNEOS के वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड के मूवमेंट पर पूरी तरह से नज़रें जमाए हुए हैं। अंतरिक्ष के जानकारों का कहना है कि लगभग रोज ही कई छोटे व बड़े आकार के एस्‍टेरॉयड पृथ्‍वी के निकट होकर या वायुमंडल में घुसकर या तो पार चले जाते हैं या घर्षण से जलकर नष्‍ट हो जाते हैं। सौ साल के एस्‍टेरॉयड के पृथ्‍वी से सीधे टकराने की संभावनाएं वैसे ज्‍यादा ही होती हैं लेकिन फिलहाल ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही है।

Our #PlanetaryDefense experts are not worried about asteroid 2010 FR and you shouldn’t be either because it has zero chance of hitting Earth. 🌎 It will safely pass by our planet on Sept. 6 more than 4.6 million miles away—that’s more than 19 times the distance of our Moon!

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) September 1, 2020