Chennai building collapse: चेन्नई में निर्माणाधीन इमारत गिरने से कम से कम नौ लोगों की मौत

डिजिटल डेस्‍क। चेन्नई में मंगलवार को एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई। घायल श्रमिकों को तुरंत उत्तरी चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका गहन चिकित्सा उपचार किया जा रहा है। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के सचिव डॉ. जे. राधाकृष्णन और TANGEDCO के अध्यक्ष ने पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल का दौरा किया।

उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण स्थल पर आज एक दुखद दुर्घटना घटी। पीड़ितों को उत्तरी चेन्नई के स्टेनली सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। दुर्घटना का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। बचाव अभियान जारी है और अधिकारियों ने घटना की जाँच शुरू कर दी है।"

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के सचिव और तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम (TANGEDCO) के अध्यक्ष डॉ. जे. राधाकृष्णन, उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण स्थल पर संरचना ढहने से घायल हुए लोगों से मिलने स्टेनली सरकारी अस्पताल पहुँचे।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्वीट किया, "तमिलनाडु के चेन्नई में एक इमारत के ढहने से हुई दुर्घटना से दुखी हूँ। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएँ प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएँगे: प्रधानमंत्री।"