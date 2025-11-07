मेरी खबरें
    दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम में तकनीक खराबी से हड़कंप, 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, यात्री हुए परेशान

    Delhi IGI Airport: शुक्रवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुक्रवार को अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला, जहां हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खामी की वजह से अब तक एक हजार से ज्यादा उड़ानों पर ब्रेक लग चुका है।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 08:18:11 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 08:38:03 PM (IST)
    दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC सिस्टम में तकनीक खराबी से हड़कंप, 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित, यात्री हुए परेशान
    तकनीकी खामी की वजह से अब तक एक हजार से ज्यादा उड़ानों पर ब्रेक

    HighLights

    1. ATC में खराबी ने देश के सबसे बड़ा एयरपोर्ट को हिलाया
    2. अब तक 1 हजार से ज्यादा उड़ानों पर ब्रेक लग चुका है
    3. इसका असर देश के दूसरे एयरपोर्ट पर भी दिखा

    डिजिटल डेस्क। देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट शुक्रवार को अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला, जहां हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में तकनीकी खामी की वजह से अब तक एक हजार से ज्यादा उड़ानों पर ब्रेक लग चुका है। इस वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ भी बढ़ गई और उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी।

    देश के अन्य एयरपोर्ट पर भी पड़ा असर

    सूत्रों के अनुसार एटीसी के ऑटोमेटेड मैसेजिंग सिस्टम (AMS) में तकनीकी समस्या सामने आई, जो विमान और एटीएस के बीच कम्युनिकेशन का प्रमुख माध्यम होता है। इस गड़बड़ी के कारण उड़ानों के प्लान और रूट को मैनुअल रूप से मैनेज करना पड़ा।


    एयरलाइंस ने यात्रियों को स्टेटस चेक करने की सलाह दी। इस गड़बड़ी ने पहले दिल्ली से संचालित होने वाली उड़ानों को प्रभावित किया, लेकिन बाद में इसका असर देश के अन्य एयरपोर्ट पर भी पड़ना शुरू हो गया।

    यात्रियों के लिए जारी की गई एडवाइजरी

    इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट सहित तमाम एयलाइंस ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर स्टेटस चेक करने की सलाह दी। बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एक्टिव मोड में आया और उसने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए एएमएसएस में आई गड़बड़ी को सॉफ्टवेयर ग्लिच कहा और बताया कि इसे ठीक करने में टीम जुटी हैं।

    देश के अन्य एयरपोर्ट पर भी दिखा असर

    दिल्ली एयरपोर्ट में हुई घटना का असर देश के अन्य एयरपोर्ट पर भी दिखा। चेन्नई, जोधपुर, मुंबई, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ उड़ानें भी एक से डेढ़ घंटा देरी से संचालित हुई। इंदौर में सुबह साढ़े दस बजे बाद उड़ानों में देरी का सिलसिला प्रारंभ हुआ, जो रात तक जारी रहा।

