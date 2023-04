गैंगस्टर-माफिया अतीक अहमद को हत्या के मामले में पूछताछ के लिए वापस यूपी के प्रयागराज लाए जाने पर उमेश पाल की मां शांति देवी कहती हैं, ''पूरी तरह से पूछताछ की जानी चाहिए। दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए.''गैंगस्टर-माफिया अतीक अहमद को यूपी के प्रयागराज लाए जाने पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि, “मैं कार्यवाही के लिए प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं मांग करती हूं कि जिस तरह अतीक अहमद ने मेरे पति को मारा, उसे भी मारा जाए, उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए।

#WATCH | “I want to thank the administration for the proceedings. I demand that the way Atiq Ahmed killed my husband, he should be killed as well. He must not be spared”: Jaya Pal, Wife of slain Umesh Pal on gangster-mafia Atiq Ahmed being brought to UP’s Prayagraj pic.twitter.com/9xhM0zjJHT

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 11, 2023