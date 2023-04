Atiq Ahmed shot dead: प्रयागराज में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट है। सभी जिलों में धारा 144 लागू की गई है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला। वारदात के बाद जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। मौके पर पुलिस के साथ आरएएफ को भी बुला लिया गया है। पुराने शहर में दंगे की स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग के गठन के निर्देश भी दिए हैं।प्रयागराज के पुलिस आयुक्त, रामित शर्मा ने बताया कि अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ अहमद को मेडिकल के लिए लाया गया और मीडिया बाइट देते हुए तीन लोग मीडियाकर्मी बनकर आए और उन पर गोली चला दी, जहां दोनों की मौत हो गई। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। नीचे गिरने से एक पत्रकार भी घायल हो गया और एक कांस्टेबल को गोली लगी।

#WATCH | Atiq Ahmed, his brother Ashraf Ahmed were brought for medical & while giving media byte, three people came as media persons and shot at them where both of them died. Three people have been arrested, they are being questioned. A journalist was also injured as he fell down… pic.twitter.com/qJcwuXH0Gq

— ANI (@ANI) April 15, 2023