Atiq Arshad Murder Case: अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या से संबंधित तीन सदस्यीय न्यायिक जांच समिति दो महीने में यूपी सरकार को रिपोर्ट देगी। समिति की अध्यक्षता इलाहाबाद एचसी के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी करेंगे, जिसमें सेवानिवृत्त आईपीसी अधिकारी सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश बृजेश कुमार सोनी शामिल हैं। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की कल यूपी के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है।

Three-member judicial enquiry committee pertaining to the murder of #AtiqAhmed, his brother, to give a report to UP government in two months. The committee will be headed by Retired Justice Arvind Kumar Tripathi of Allahabad HC, including retired IPC officer Subesh Kumar Singh…

