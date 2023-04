Sikkim Avalanche: सिक्किम के नाथू ला पहाड़ी दर्रे में हुए भारी हिमस्खलन से कम से कम सात पर्यटकों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गये। इस हिस्खलन में करीब 80 लोगों को फंसे होने की आशंका है। स्थानीय प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बर्फ में फंसे 22 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। BRO (सीमा सड़क संगठन) ने रास्ते की बर्फ हटाकर इस हिमस्खलन में फंसे 350 से अधिक पर्यटकों और 80 से अधिक वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। फिलहाल बर्फ में दबे लोगों को निकालने की कोशिश चल रही है।

#WATCH | Troops of Trishakti Corps, Indian Army undertake a rescue mission at Gangtok-Natu La road near Milestone 15 in Sikkim where an avalanche struck, claiming seven lives.

Seven others were administered first aid and returned to Gangtok. The road has been opened for traffic… pic.twitter.com/oCseR3HVKW

— ANI (@ANI) April 4, 2023