Ramayan के इस सीन का दर्शकों को था बेसब्री से इंतजार, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ Angad

DoorDarshan (DD National) पर रोज प्रदर्शित किए जा रहे Ramayan में आज संडे का Episode बहुत रोचक था। दर्शकों को इस एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार था। 12 अप्रैल के Ramayana एपिसोड में वानर सेना के युवराज Angad का लंका में रावण के दरबार में जाना दिखाया गया। अंगद वहां श्रीराम का संदेश लेकर राजदूत बनकर जाते हैं लेकिन जब रावण उन्‍हें बैठने के लिए आसन नहीं देता है तो वे स्‍वयं की पूंछ का आकार बढ़ाकर उसी का आसन बनाकर वहीं बैठ जाते हैं। यह आसन रावण के आसन से भी ऊंचा होता है। यह देख रावण सहित समस्‍त असुर हतप्रभ रह जाते हैं। सोशल मीडिया के प्‍लेटफार्म Twitter पर आज अंगद Angad जबर्दस्‍त Trend कर रहा है। यूजर्स मजेदार कमेंट्स दे रहे हैं। कोई इसे जीवन का सबक बता रहा है तो कोई सोशल डिस्‍टेंस का आदिम तरीका। देखें चुनिंदा कमेंट्स।

यहां देखें पूरा एपिसोड और वह रोचक सीन

एक यूजर ने Er. Gaurav Mishra @ErGaurav09 ने लिखा,

समय आने पर नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। तभी उनके गुणों की पहचान होती है।

रावण की सभा में वीर अंगद का आचरण, उनके हाव भाव, उनका बिहेवियर, उनकी बातें आज के युग में #डिप्लोमेसी कहि जाती है।

यूजर Rahul Kumar Chandravanshi ने लिखा,

आज रामायण में देखा कि श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा,

समय आने पर "युवा यानी वायु" के समान कार्य करने वाली नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। तभी उनके गुणों की पहचान होती है। कई बार प्रतिभा होने के बाद भी लोगों को मौका नहीं मिल पाता और वे हतोत्साहित हो जाते हैंं।

Angad not only showed his prowess but also instilled fear in Ravan & his ministers by making an aasan (रावण से भी ऊंचा). He made sure that Ravan & his comrades never underestimate the power of श्री राम#रामायण ❤️ pic.twitter.com/GRwMXmw3Fx — Himanshu Garg (@garg_himanshu__) April 12, 2020

My man #Angad got no chill. He slayed so hard he took a barstool to #Lanka to rest his booty yo. Vanar got Swagger! Lit af! pic.twitter.com/U90FHJcIO4 — KhoobBhalo ♥️🙏 (@CircusOfLives) April 12, 2020

It's wrong ...it's not Angad..it's hanumanji...in south in many books it's mentioned as hanumanji..but few also say that Angad nor Hanuman was mentioned in Valmik Ramayan...as it's tv serial it can go different ways...serial is different — 🇰@✒🍸🈷🎵 (@exPSYCHEting) April 12, 2020

आज रामायण में देखा कि श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा, समय आने पर "युवा यानी वायु" के समान कार्य करने वाली नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। तभी उनके गुणों की पहचान होती है। कई बार प्रतिभा होने के बाद भी लोगों को मौका नहीं मिल पाता और वे हतोत्साहित हो जाते है।#angad pic.twitter.com/uD4snjrI7z — Rahul Kumar Chandravanshi (@Bekhof_RK) April 12, 2020

Angad .. The son of powerful Vali.. He can not be tackled. The devotion that he has for Lord Shri Ram ji is fabulous. He is about to challenge Ravan and his fellows of lifting his leg.. which is impossible for them! I salute him for his strength and bravery 🙏🙏🙏 Jai Shri Ram pic.twitter.com/mpLApIvzT7 — Varun Sharma (@VarunSharma_21) April 12, 2020

What makes this #Ramayan so great that the way sagar saab put depth to it's leading character I never feels that ravan is a villain whenever u watch him on screen u feel that fear when he express his anger through his eyes the way he pitched angad, show his calmness in tough situ pic.twitter.com/yF45bYTP2S — Jayash Joshi (@JayashJoshi4) April 12, 2020

Angad not only showed his prowess but also instilled fear in Ravan & his ministers by making an aasan (even higher than Ravan's) for himself using only his tail.He made sure that Ravan & his comrades never underestimate the power of Vanar Sena again #Ramayana#RamayanOnDDNational pic.twitter.com/6Xs2VMVPPi — Yash Bharadwaj (@tushar_sh_2098) April 12, 2020

