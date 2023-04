Ayodhya: भगवान राम की नगरी में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, देखिए फोटो-वीडियो, पढ़िए बयानबाजी

Ayodhya: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अयोध्या पहुंच गए है। दोनों नेता अपने विधायकों और समर्थकों के साथ यहां रामलला के दर्शन करेंगे और महाआरती में हिस्सा लेंगे।

लखनऊ से अयोध्या रवाना होने से पहले एकनाथ शिंदे ने कहा, 'भगवान राम का आशीर्वाद हमारे साथ है और इसलिए हमें धनुष और तीर का प्रतीक मिला है।'

बता दें, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या आ रहे शिदे इससे पहले भी उद्धव के नायब के तौर पर वह अयोध्या आ चुके हैं। दूसरी बार वह महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री रहे आदित्य ठाकरे के साथ भी अयोध्या आए थे। एकनाथ शिदे पिछली बार जब अयोध्या से लौटे, तो उसी के कुछ दिन बाद ही शिवसेना दो फाड़ हो गई थी। भाजपा के साथ गठबंधन करने के उपरांत अपने पहले दौरे पर आ रहे शिदे अयोध्या में पूरा दिन व्यतीत करेंगे। शिदे रामजन्मभूमि परिसर में करीब डेढ़ घंटा व्यतीत करेंगे।

#WATCH | Uttar Pradesh: Posters welcoming Maharashtra CM Eknath Shinde put up in Ayodhya city as CM Shinde will arrive here today pic.twitter.com/qaBNp4rbJ9 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 9, 2023

#WATCH | "Lord Ram's blessings are with us and that is why we have got the symbol of bow and arrow," says Maharashtra CM Eknath Shinde as he leaves for Ayodhya from Lucknow pic.twitter.com/NdQ36RXoDd — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 9, 2023

वहीं फडणवीस ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं कि मैं भगवान राम से आशीर्वाद लेने अयोध्या जा रहा हूं।' अयोध्या में दोनों नेताओं के स्वागत में बड़े होर्डिंग लगे हैं।

#WATCH | Lucknow, UP: "I am very happy that I am going to Ayodhya to take blessings from Lord Ram," says Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis Maharashtra CM Eknath Shinde will also visit Ayodhya today. pic.twitter.com/9dWb8NFeKT — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 9, 2023

संजय राउत बोले- यह हमारी नकल

उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम भी भगवान राम को मानते हैं। हम कई बार अयोध्या भी जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी कभी हमारी पार्टी के साथ नहीं आई। बाबरी कांड हुआ तो भाग गए...महाराष्ट्र में किसान बारिश और ओलावृष्टि से परेशान हैं लेकिन इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए राज्य की सरकार अयोध्या चली गई। क्या भगवान राम उन पर कृपा करेंगे?... वे हमारी नकल कर रहे हैं। जनता जानती है कौन असली कौन नकली।

#WATCH | Mumbai: We also believe in Lord Ram. We have also gone to Ayodhya several times. But BJP never came with our party. When Babri incident happened they ran away...Farmers in Maharashtra are in problems due to rain and hailstorm but ignoring all these issues the govt of the… pic.twitter.com/kv9NZC2tEk — ANI (@ANI) April 9, 2023

Posted By: Arvind Dubey