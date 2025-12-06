बाबरी मस्जिद शिलान्यास आज, तीन लाख लोगों के आने की उम्मीद; विदेशों से धर्मगुरु भी पहुंचेंगे

डिजिटल डेस्क। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शुक्रवार को कहा कि शनिवार को मुर्शिदाबाद में होने वाले बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में तीन लाख से अधिक लोगों की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि देश और विदेश से इस्लामी धर्मगुरु इस समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब के धर्मगुरु भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा के मोरादिघी इलाके में 25 बीघा जमीन पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की है।
मेहमानों के खाने-पीने की व्यवस्था
शिलान्यास कार्यक्रम में मेहमानों के खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई है। मुर्शिदाबाद के सात खानपान प्रतिष्ठानों को भोजन तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। वे लगभग 40,000 मेहमानों के लिए शाही बिरयानी बनाएंगे, जबकि 20,000 स्थानीय लोगों के लिए भी बिरयानी तैयार की जा रही है।
हुमायूं कबीर के अनुसार मुख्य कार्यक्रम शनिवार दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जबकि औपचारिक गतिविधियां दो घंटे पहले ही शुरू हो जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि मंच, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर 60 से 70 लाख रुपये का खर्च होने का अनुमान है।
मंच तैयार
मस्जिद शिलान्यास के लिए लगभग 150 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, जिसमें करीब 400 मेहमानों के बैठने की व्यवस्था होगी। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए हुमायूं कबीर और उनके ट्रस्ट की ओर से लगभग 3000 स्वयंसेवक तैनात कर दिए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी भीड़ नियंत्रण और राष्ट्रीय राजमार्ग के पास यातायात व्यवस्था संभालने की है। कबीर का दावा है कि उत्तर बंगाल से कई लोग पहले ही पहुँच चुके हैं।
भाजपा ने जताया विरोध
इस बीच भाजपा नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने इस आयोजन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हुमायूं कबीर यदि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश करते हैं, तो वह उन्हें ‘बाबर के पास भेज देंगे’। उन्होंने कहा कि भारत एक हिंदू-बहुल देश है, और मस्जिद बनाना कोई अपराध नहीं, लेकिन ‘बाबरी’ नाम का इस्तेमाल संविधान का अपमान है। रेजीनगर में पहले हुई हिंसा को देखते हुए यहाँ पहले से ही केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है।
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
उधर, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियाँ इलाके में रूट मार्च कर रही हैं। उसी दिन कोलकाता में सनातन समाज की ओर से ‘सौर्य दिवस’ मनाया जाएगा, जिसमें भाजपा नेता हिस्सा लेंगे।
सिर पर ईंटें लेकर चल रहे
उत्तर बारासात निवासी मोहम्मद सफीकुल इस्लाम सिर पर ईंटें लेकर चल रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका योगदान बाबरी मस्जिद निर्माण में जाएगा। टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर का कहना है कि वह मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं।
