Video: यूक्रेन से भारत पहुंचा 219 छात्रों का पहला विमान, खुशी से बोले-सरकार पर भरोसा था

Ukraine Live News: यूक्रेन से 219 यात्रियों को लेकर पहली निकासी उड़ान महाराष्ट्र के मुंबई में उतरी है। विमान ने आज दोपहर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी। एयरपोर्ट पर उन्‍हें रिसीव करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस संकट की शुरुआत के बाद से, हमारा मुख्य उद्देश्य यूक्रेन में फंसे प्रत्येक भारतीय को वापस लाना था। यहां 219 छात्र पहुंचे हैं। यह पहला जत्था था, दूसरा जल्द ही दिल्ली पहुंचेगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे सभी घर वापस नहीं आ जाते। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट भी किया और कहा कि पहली उड़ान उतर चुकी है। दिल्ली के लिए दूसरी उड़ान कल सुबह होने की उम्मीद है। हम अपने बच्चों को यूक्रेन की सीमाओं तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं।

भारतीय दूतावास के अधिकारी उन्हें सीमाओं से पड़ोसी देशों के हवाई अड्डों तक ले जा रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि हम अपने छात्रों को घर वापस लाकर बहुत खुश हैं। जब हम यहां मुंबई पहुंचे तो छात्र खुशी से झूम उठे। हमें यह अवसर देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद। यूक्रेन से लौटे एमबीबीएस के एक छात्र का कहना है, "मुझे भारत सरकार पर भरोसा था कि वे हमें हमारे देश में जरूर वापस लाएंगे। कुछ डर और घबराहट थी, लेकिन हम भारत वापस आकर बहुत खुश हैं।"

भारतीय छात्रों के जत्थे ज़ाहोनी क्रॉसिंग पर यूक्रेन की ओर से हंगरी में प्रवेश कर चुके थे, जो आज एयर इंडिया की उड़ान से भारत लौटने के लिए बुडापेस्ट की यात्रा कर रहे थे। स्लोवाकिया में भारतीय दूतावास ने उज़होरोड-वैस्ने नेमेके सीमा के माध्यम से भारतीयों को निकालने के लिए एडवाइजरी जारी की है। हंगरी में भारत के दूतावास ने भारतीयों को यूक्रेन से हंगरी के रास्ते निकालने की एडवाइजरी जारी की है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है।

विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन से निकाले गए 219 भारतीयों के साथ पहली उड़ान रोमानिया से मुंबई के लिए रवाना हुई। विदेश मंत्री ने बताया कि हम प्रगति कर रहे हैं। हमारी टीमें 24 घंटे ज़मीन पर काम कर रही हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 4000 से ज्यादा लोग वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों को वहां से निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन का एयरस्पेस बंद है इसलिए हम भूमि मार्गों का उपयोग कर रहे।

Posted By: Navodit Saktawat