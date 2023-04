Bathinda Military Station firing Case: बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई गोलीबारी मामले में देसाई मोहन नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि FIR के आधार पर मोहन ही इस घटना का एकमात्र चश्मदीद था, लेकिन जांच में पता चला कि वही चार जवानों की हत्या का आरोपी है। रविवार को बठिंडा पुलिस ने चार जवानों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिनमें मोहन का नाम भी शामिल था। पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से उसने अपने चार साथियों का कत्ल किया।

#WATCH | Bathinda Military Station firing incident: After sustained interrogation, we found that one weapon has been stolen and that was used to kill the jawans. Later, one individual from the Artillery unit was detained and during interrogation, he confessed to his involvement… pic.twitter.com/B5KhlSpApX

— ANI (@ANI) April 17, 2023