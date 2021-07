Monsoon Session : संसद के मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें से एक बैठक सुबह 11 बजे सरकार और प्रधानमंत्री के साथ हुई, तो दूसरी बैठक लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला के साथ शाम चार बजे हुई। इस सर्वदलीय बैठक में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्षी दलों से बातचीत की और उनके सुझावों पर गौर किया। कल यानी सोमवार 19 जुलाई से मॉनसून का सत्र शुरु हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। सरकार का इस सत्र में तीन अध्यादेशों समेत कुल 23 विधेयक पास करवाने का इरादा है, जिनमें 17 नए बिल भी शामिल हैं।

Lok Sabha speaker Om Birla meets leaders of parties in Lok Sabha, ahead of Parliament Monsoon Session that starts tomorrow. pic.twitter.com/XUbW2dBCVV

— ANI (@ANI) July 18, 2021