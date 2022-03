Bhagwant Mann Claims To Form Government । पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने शनिवार को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बनवारी लाल से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। मिली जानकारी के मुताबिक भगवंत मान 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके लिए सभी तैयारियां शुरू हो चुकी है।

I met Gov, handed over letter of support from our MLAs & staked claim to form Govt. He told me to tell him wherever we want to hold swearing-in ceremony. It'll be held at the native village of Bhagat Singh, Khatkar Kalan at 12.30 pm on March 16: Punjab CM -designate Bhagwant Mann pic.twitter.com/QnUwfhwNsS

People from houses across Punjab will come to the ceremony, they will also pay tribute to Bhagat Singh. We will have a good cabinet, historic decisions -that were never made before - will be made. So, you will have to wait: Punjab CM-designate Bhagwant Mann after meeting Governor pic.twitter.com/sRqKCPYmN4

— ANI (@ANI) March 12, 2022