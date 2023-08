भीलवाड़ा (Rajasthan Bhilwara Crime): राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 साल की लड़की को कोयला भट्ठी में जलाने का मामला सामने आया है। पुलिस दुष्कर्म के एंगल से भी जांच कर रही है। 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में तनाव है। लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। अब तक की जानकारी के मुताबिक, यह मामला राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना इलाका का है।

परिजन ने पुलिस को बताया कि लड़की बकरी चराने गई थी। काफी देर तक नहीं लौटी तो खोजबीन शुरू की गई। इस बीच, बारिश के दौरान खेत में कोयले की भट्ठी जलती हुई दिखाई दी।

बारिश में भट्टी का धुआं उठता देख शक हुआ। नजदीक जाकर देखा तो भट्टी में एक शव जलने की दुर्गंध आ रही थी। अंदर देखा तो नाबालिग का शव जल रहा था। उसके चांदी के कड़ों और जूतों से परिवार ने पहचान की और पुलिस से मदद मांगी।

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात को लेकर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर की अगुआई में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। तनाव की जानकारी मिलने के बाद चार थानों की पुलिस मौके पर तैनात की गई है।

Rajasthan law & order “red diary”

- 14 year old girl burnt in a Coal Bhatti after chopping her body up - gang rape suspected in Bhilwara

- 4 cases of rape & gang rape in Alwar including 17 year old girl

- 2 teenage sisters gangraped & made pregnant but no proper action by… pic.twitter.com/6tadA8CaWp

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) August 3, 2023