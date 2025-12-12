गोवा के बाद Bhubaneswar में बार में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद दमकल ने पाया काबू

डिजिटल डेस्क। शुक्रवार सुबह सत्यविहार इलाके में स्थित एक बार में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। बार से उठती लपटें और घना धुआं देखते ही आसपास के लोग तुरंत बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
क्या है मामला
दमकल अधिकारी रमेश माझी ने बताया कि कंट्रोल रूम को सुबह 8:50 बजे आग की सूचना दी गई, जिसके बाद दो फायर टेंडर मौके के लिए रवाना किए गए। दमकलकर्मी लगभग 9:15 बजे घटनास्थल पहुंच गए और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पूरी तरह बुझा दी गई।
अवैध तौर पर संचालित
आग लगने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट या संचालन में लापरवाही की आशंका जताई गई है। बार के भीतर रखा काफी सामान आग में जलकर नष्ट हो गया।इधर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बार बिना वैध लाइसेंस के चलाया जा रहा था, जिससे नियमों के पालन पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
