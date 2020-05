केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का आज वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया। उन्‍होंने इसकी विस्‍तृत जानकारी देते हुए बताया कि किस क्षेत्र को क्‍या राहत दी गई है। इस क्रम में EPFO को लेकर भी एक अहम घोषणा की गई है। सरकार ने देश के लाखों पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी टेक होम सेलेरी बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है। घोषणा के अनुसार अब कर्मचारियों का ईपीएफ अंशदान यानी कांट्रीब्‍यूशन घटा दिया जाएगा। यह सुविधा बिजनेस क्‍लास और कर्मचारी वर्ग के लिए आगामी 3 महीनों तक रहेगी। इससे 6750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा।

In order to provide more take home salary for employees and to give relief to employers in payment of PF, EPF contribution is being reduced for Businesses & Workers for 3 months, amounting to a liquidity support of Rs 6750 crores. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/VSysfvk4KU

— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020