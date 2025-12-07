दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर... नए साल में बदलेगा 'नक्शा', 11 की जगह होंगे 13 जिले, खत्म होगा ये डिस्ट्रिक्ट

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 03:00:03 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 03:00:03 PM (IST)
    नए साल में बदलेगा 'नक्शा'।

    डिजिटल डेस्क। राजधानी दिल्ली में जिलों का पुनर्गठन लंबे समय से चर्चा में था, और अब यह प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत या जनवरी तक पूरी हो सकती है। नई व्यवस्था में कुल 13 जिलों के बनने पर सहमति बन चुकी है।

    नगर निगम के 12 जोन + एनडीएमसी-कैंट मिलकर बनेंगे नए जिले

    दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 जोन हैं, जबकि एनडीएमसी और दिल्ली कैंट क्षेत्र अलग प्रशासनिक ढांचे के तहत आते हैं। प्रस्ताव के मुताबिक, इन्हीं को आधार बनाकर 12 जिलों का गठन किया जाएगा, जबकि एनडीएमसी और कैंट एरिया को मिलाकर एक अलग जिला बनाया जाएगा।


    सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। कुछ समय पहले राजस्व विभाग ने भी यह प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा था, लेकिन तकनीकी कारणों से उस पर चर्चा नहीं हो सकी।

    क्यों जरूरी है यह बदलाव?

    वर्तमान में दिल्ली में 11 जिले हैं, जबकि नगर निगम के 12 जोन और एनडीएमसी-कैंट का अलग इकाई होना प्रशासनिक टकराव और समन्वय की दिक्कतें पैदा करता है। नए ढांचे से यह समस्या खत्म होने की उम्मीद है।

    नई व्यवस्था के फायदे

    जिलों की सीमाएं नगर निगम के जोन के अनुरूप होंगी।

    प्रशासनिक समन्वय मजबूत होगा और सीमा-संबंधी विवाद खत्म होंगे।

    नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी।

    कौन-कौन से जिले बनाए जाएंगे?

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि पुनर्गठन के बाद सिविल लाइंस, करोल बाग, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, सिटी-सदर (पुरानी दिल्ली), केशवपुरम, नॉर्थ-ईस्ट और ईस्ट जैसे जिले नए स्वरूप में सामने आएंगे। वर्तमान शाहदरा जिला समाप्त कर दिया जाएगा और उसका क्षेत्र शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण जिलों में बांटा जाएगा। मध्य, नई दिल्ली, दक्षिण और पश्चिम जिले अपने नाम बरकरार रखेंगे, लेकिन उनकी सीमाएं एमसीडी जोन के अनुसार तय होंगी।

    हर जिले में बनेगा मिनी-सचिवालय

    नई व्यवस्था के तहत सभी नए जिलों में मिनी-सचिवालय स्थापित किए जाएंगे, जहां कानून-व्यवस्था को छोड़कर अधिकांश सरकारी सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। दिल्ली में यह प्रशासनिक बदलाव शहर के शासन ढांचे को सरल और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

