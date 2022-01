कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ आपरेशन आलआउट जारी है। इसी कड़ी के तहत आज यानि सोमवार को श्रीनगर में पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकवादी सलीम पर्रे को मार गिराया है। कश्मीर के आइजी के विजय कुमार ने स्वयं इसकी जानकारी साझा की है। अन्य विवरण प्रतीक्षारत हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने इस संक्षिप्त मुठभेड़ के संबंध में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर इस मुठभेड़ के बारे में जानकारी साझा की है। इस मुठभेड़ के उपरांत अभी भी पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया हुआ है। कश्मीर के आइजी के विजय कुमार ने बताया कि श्रीनगर के शालीमार क्षेत्र में एक संक्षिप्त मुठभेड़ हुई। एक जगह पर आतंकी छिपे हुए थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो तुरंत शालीमार क्षेत्र में पुलिस ने घेराबंदी कर ली। जिस जगह पर आतंकी छिपे थे वहां से फायरिंग शुरू हो गई। सबसे पहले आतंकियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई लेकिन आतंकियों ने इसे अनसुना कर दिया और फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस संक्षिप्त मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकी सलीम पर्रे को ढेर कर दिया गया है।

#UPDATE | One terrorist neutralized in the encounter that broke out between security forces and terrorists at Gasu near the Shalimar area of Srinagar. Incriminating materials including arms & ammunition recovered. Search operation underway: J&K Police

Today afternoon we got input of the presence of top LeT commander Salim Parray & a foreign terrorist in Shalimar, Srinagar. Parray was neutralized in the encounter but the foreign terrorist (FT) ran away. We followed him & FT was neutralized in another encounter: IGP Kashmir pic.twitter.com/NxX4IjCLzV

— ANI (@ANI) January 3, 2022