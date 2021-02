उत्‍तर प्रदेश में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, PFI के दो आतंकी गिरफ्तार, कई नेता थे निशाने पर

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध की आड़ में हिंसा की आग फैला चुके संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) ने अब देश-प्रदेश को दहलाने की साजिश रची थी। वसंत पंचमी के आसपास लखनऊ में होने वाले हिंदू संगठनों के कार्यक्रमों में आतंकी हमले के लिए पीएफआइ के दो आतंकी केरल से लखनऊ पहुंच भी गए, लेकिन वह अपने खौफनाक मंसूबों को पूरा कर पाते, उससे पहले स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने विस्फोटक व हथियार बरामद कर आतंकी हमले की साजिश नाकाम कर दी। उनके निशाने पर कई नेता भी थे। एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार के अनुसार पीएफआइ के कमांडर केरल निवासी अन्सद बदरुद्दीन व केरल के ही निवासी फिरोज खान को मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे कुकरैल तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। दोनों आतंकी सूबे में वसंत पंचमी के मौके पर धमाकों की योजना में शामिल थे। उनके कब्जे से 16 हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस (मय बैट्री डेटोनेटर व लाल रंग का तार), .32 बोर की एक पिस्टल, सात कारतूस, 4800 रुपये, पैन कार्ड, चार एटीएम कार्ड, दो डीएल, एक आधार कार्ड, दो पेन ड्राइव, एक मेट्रो कार्ड व 12 रेलवे टिकट बरामद हुए हैं। दोनों के पास से कई चौंकाने वाले दस्तावेज मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है।

PFI members Ansad Badruddin and Firoz Khan from Kerala arrested by Uttar Pradesh STF today. pic.twitter.com/DIPANctpRx — ANI UP (@ANINewsUP) February 16, 2021

Uttar Pradesh STF has arrested two persons connected to PFI. Explosives, detonators, weapons and incriminating documents seized from them: Prashant Kumar, UP ADG, Law & Order pic.twitter.com/Sb3RbxwUsa — ANI UP (@ANINewsUP) February 16, 2021

They were planning an attack at important places in the State and target those holding important positions in Hindu organisations: Prashant Kumar, UP ADG, Law & Order pic.twitter.com/0SgGWcpw3F — ANI UP (@ANINewsUP) February 16, 2021

Ansad Badruddin and Firoz Khan from Kerala are the two PFI members who have been arrested by UP STF today. They had been trying to expand their network: Prashant Kumar, UP ADG, Law & Order pic.twitter.com/2qbw1whgk7 — ANI UP (@ANINewsUP) February 16, 2021

Posted By: Navodit Saktawat

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस