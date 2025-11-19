बिहार में BJP का नया नेतृत्व तय, विधानमंडल दल की नई टीम घोषित, सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा को मिली अहम जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क: भाजपा विधानमंडल दल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां सम्राट चौधरी (Samrat Choudhary) को नेता और विजय सिन्हा (Vijay Sinha) को उप नेता के रूप में चुना गया है। इस निर्णय की घोषणा पार्टी की बैठक में की गई, जिससे कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखने को मिला। माना जा रहा है कि यह नई टीम बिहार में भाजपा (Bihar BJP) की राजनीतिक स्थिति को और मजबूती देगी और पार्टी के भीतर नए नेतृत्व की दिशा स्पष्ट करेगी।

सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना भाजपा ने विधायक दल के नेता और उपनेता के मनोनयन की औपचारिक घोषणा कर दी है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित विधानमंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। इस कदम से यह लगभग तय माना जा रहा है कि सरकार में उपमुख्यमंत्री के प्रमुख चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी और दूसरे उपमुख्यमंत्री के रूप में विजय सिन्हा की भूमिका ही आगे भी जारी रहेगी।