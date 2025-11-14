Bihar Board का नया नियम : परीक्षा में बैठने के लिए ये काम करना अनिवार्य, नहीं तो एडमिट कार्ड भी नहीं मिलेगा, पढ़ें पूरी खबर

डिजिटल डेस्क। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर और मैट्रिक 2026 की सेंटअप परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियम के अनुसार, अब केवल वे ही छात्र-छात्राएं परीक्षा में बैठ पाएंगे जिनकी स्कूल या कॉलेज में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज होगी। जिनकी उपस्थिति इससे कम होगी, वे सेंटअप परीक्षा से सीधे बाहर हो जाएंगे।

बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के मुताबिक इंटर की सेंटअप परीक्षा 19 से 26 नवंबर तक और मैट्रिक की परीक्षा 19 से 22 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पूरी तरह से संस्थान स्तर पर ली जाएगी। परीक्षा में नियमित, स्वतंत्र और क्वालिफाइंग श्रेणी के छात्र शामिल होंगे, जबकि पूरक, सुधार और कंपार्टमेंटल श्रेणी के विद्यार्थियों को इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि सेंटअप परीक्षा में पास होना आवश्यक है।