मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग, किसी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं... Bihar Chunav पर CEC की प्रेस कॉन्फ्रेंस

    मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने 05 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों पर प्रेस कांफ्रेंस की। उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव उससे पहले संपन्न करा लिए जाएंगे। CEC ने मतदाताओं से पर्व की तरह वोट देने का आह्वान किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 05 Oct 2025 03:16:21 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 05 Oct 2025 03:23:52 PM (IST)
    हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग, किसी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं... Bihar Chunav पर CEC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
    बिहार में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस

    HighLights

    1. चुनाव नवंबर 2025 में कार्यकाल समाप्त होने से पहले होंगे।
    2. हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग होगी अनिवार्य।
    3. बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर, बड़ा सीरियल नंबर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabah Chunav) 2025 को लेकर आज यानी 05 अक्टूबर को एक प्रेस कांफ्रेंस की। इस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि बिहार में कब तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। CEC ने मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व को उत्सव की तरह मनाने और अनिवार्य रूप से मतदान करने का आह्वान किया। आइए जानतें हैं CEC के प्रेस कांफ्रेंस की महत्वपूर्ण बातें-

    'पहले जब वोटों की गिनती होती थी तो...'

    मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार कहते हैं, "पहले, जब वोटों की गिनती होती थी, तो अगर फॉर्म 17C, जो पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेंटों को देते हैं, और EVM काउंटिंग यूनिट में कोई अंतर होता था, तो ऐसे सभी VVPAT की पूरी गिनती की जाती थी। इसी तरह, EVM काउंटिंग के अंतिम दो राउंड से पहले डाक मतपत्रों की गिनती अनिवार्य होगी। चुनाव समाप्त होने के बाद, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कितने मतदाता थे, कितने पुरुषों ने मतदान किया और कितनी महिलाओं ने मतदान किया। अब, धीरे-धीरे, ईसीआई-नेट का प्रगतिशील कार्यान्वयन हो रहा है। इसलिए, आप सभी चुनाव समाप्त होने के कुछ दिनों के भीतर इन डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स को देख पाएंगे।"

    किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से ज़्यादा मतदाता नहीं

    सीईसी ने कहा, "...चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे।" उन्होंने आगे कहा, "मतदाताओं के पास जाते समय बूथ-स्तरीय अधिकारियों की बेहतर पहचान के लिए पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन बूथ के बाहर एक कमरे में जमा किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरे बिहार में लागू होगी। हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग होगी।"

    उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन होंगी- CEC

    CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा, "...जब मतपत्र EVM में डाला जाता है, तो उस पर लगी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट होती है, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, हालांकि चुनाव चिन्ह बना रहता है। यह भी सुझाव दिया गया था कि सीरियल नंबर बड़ा होना चाहिए। इसलिए, बिहार चुनावों से शुरू होकर, देश भर में सीरियल नंबर का फ़ॉन्ट बड़ा होगा और उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन होंगी।"

    मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने कहा, "बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं- 2 एसटी के लिए और 38 एससी के लिए। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव उससे पहले होंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। SIR 24 जून, 2025 को शुरू किया गया था और समय सीमा तक पूरा हो गया।"

    यह भी पढ़ें- Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव में दिखेगा पावर स्टार पवन सिंह का ‘पावर’, इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.