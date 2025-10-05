हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग, किसी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं... Bihar Chunav पर CEC की प्रेस कॉन्फ्रेंस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabah Chunav) 2025 को लेकर आज यानी 05 अक्टूबर को एक प्रेस कांफ्रेंस की। इस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि बिहार में कब तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। CEC ने मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व को उत्सव की तरह मनाने और अनिवार्य रूप से मतदान करने का आह्वान किया। आइए जानतें हैं CEC के प्रेस कांफ्रेंस की महत्वपूर्ण बातें-

'पहले जब वोटों की गिनती होती थी तो...' मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार कहते हैं, "पहले, जब वोटों की गिनती होती थी, तो अगर फॉर्म 17C, जो पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेंटों को देते हैं, और EVM काउंटिंग यूनिट में कोई अंतर होता था, तो ऐसे सभी VVPAT की पूरी गिनती की जाती थी। इसी तरह, EVM काउंटिंग के अंतिम दो राउंड से पहले डाक मतपत्रों की गिनती अनिवार्य होगी। चुनाव समाप्त होने के बाद, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कितने मतदाता थे, कितने पुरुषों ने मतदान किया और कितनी महिलाओं ने मतदान किया। अब, धीरे-धीरे, ईसीआई-नेट का प्रगतिशील कार्यान्वयन हो रहा है। इसलिए, आप सभी चुनाव समाप्त होने के कुछ दिनों के भीतर इन डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स को देख पाएंगे।"