हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग, किसी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं... Bihar Chunav पर CEC की प्रेस कॉन्फ्रेंस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Vidhan Sabah Chunav) 2025 को लेकर आज यानी 05 अक्टूबर को एक प्रेस कांफ्रेंस की। इस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि बिहार में कब तक चुनाव संपन्न हो जाएंगे। CEC ने मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व को उत्सव की तरह मनाने और अनिवार्य रूप से मतदान करने का आह्वान किया। आइए जानतें हैं CEC के प्रेस कांफ्रेंस की महत्वपूर्ण बातें-
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार कहते हैं, "पहले, जब वोटों की गिनती होती थी, तो अगर फॉर्म 17C, जो पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेंटों को देते हैं, और EVM काउंटिंग यूनिट में कोई अंतर होता था, तो ऐसे सभी VVPAT की पूरी गिनती की जाती थी। इसी तरह, EVM काउंटिंग के अंतिम दो राउंड से पहले डाक मतपत्रों की गिनती अनिवार्य होगी। चुनाव समाप्त होने के बाद, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कितने मतदाता थे, कितने पुरुषों ने मतदान किया और कितनी महिलाओं ने मतदान किया। अब, धीरे-धीरे, ईसीआई-नेट का प्रगतिशील कार्यान्वयन हो रहा है। इसलिए, आप सभी चुनाव समाप्त होने के कुछ दिनों के भीतर इन डिजिटल इंडेक्स कार्ड्स को देख पाएंगे।"
सीईसी ने कहा, "...चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे।" उन्होंने आगे कहा, "मतदाताओं के पास जाते समय बूथ-स्तरीय अधिकारियों की बेहतर पहचान के लिए पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मोबाइल फ़ोन बूथ के बाहर एक कमरे में जमा किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरे बिहार में लागू होगी। हर मतदान केंद्र पर 100% वेबकास्टिंग होगी।"
CEC ज्ञानेश कुमार ने कहा, "...जब मतपत्र EVM में डाला जाता है, तो उस पर लगी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट होती है, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, हालांकि चुनाव चिन्ह बना रहता है। यह भी सुझाव दिया गया था कि सीरियल नंबर बड़ा होना चाहिए। इसलिए, बिहार चुनावों से शुरू होकर, देश भर में सीरियल नंबर का फ़ॉन्ट बड़ा होगा और उम्मीदवारों की तस्वीरें रंगीन होंगी।"
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने कहा, "बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं- 2 एसटी के लिए और 38 एससी के लिए। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और चुनाव उससे पहले होंगे। चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। SIR 24 जून, 2025 को शुरू किया गया था और समय सीमा तक पूरा हो गया।"
