Bihar : एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे प्रदेश में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी ओर उनकी कोशिश किसी भी तरह कामयाब होती नहीं दिख रही। मंगलवार को बिहार विधानसभा में उस समय मुख्यमंत्री के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई, जबकि विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि जिस विधानसभा में शराबबंदी का कानून बना है, उसी परिसर में शराब की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। तेजस्वी यादव ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी ट्वीटर पर शेयर किया। पहले तो मुख्यमंत्री ने इसे गलत बताते हुए कहा कि आप शराब को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ भी डालेंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब डिप्टी सीएम ने भी इसकी पुष्टि की, तो उन्होंने इस मामले की जांच के सख्त आदेश दिये। CM नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा, ''इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम मुख्य सचिव और DGP को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अगर यहां शराब की बोतल आई है, तो इसका मतलब कोई गड़बड़ कर रहा है और उसको छोड़ना नहीं चाहिए।"

I will tell Chief Secretary and DGP to get an inquiry done. It is not an ordinary thing if the bottles came here. The one who is doing this should not be spared. Strict action should be taken: Bihar CM Nitish Kumar in State Assembly

