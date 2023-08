Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर खूब चर्चा हो रही है। सोमवार को पटना में बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "बिहार म्यूजियम को अच्छे तरीके से बनाया गया है और हम कहते हैं कि अक्सर पेपर का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो पृथ्वी के नाश होने के साथ खत्म हो जाएगी। हम तो खुद 73 साल के हो गए हैं। अब जाने वाले हैं। आने वाली जनरेशन के लिए इन सब चीज को बचा कर रखना है।"

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar says, "Some people were speaking against me and saying why I am making a separate international museum when Patna Museum is already there. But I said I don't care, let them say anything. When Bihar Museum (renamed from Patna Museum) was ready no one… pic.twitter.com/KhMSvBllF3

