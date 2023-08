Nitish Kumar Delhi Visit: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो दिवसीय दिल्ली दौरे को लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। बता दें कि बुधवार को नीतीश कुमार ने दिल्ली में ‘अटल समाधि स्थल’ पर जाकर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनके एनडीए नेताओं के बातचीत के कयास लगाये जा रहे थे। पटना पहुंचने पर सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैंने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके अलावा मेरी किसी और से कोई बात नहीं हुई। मैं सीमित समय के लिए दिल्ली गया था। एनडीए गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जब से INDIA गठबंधन बना है, उसके बाद से ही एनडीए की मीटिंग भी होने लगी है। पहले घटक दलों के साथ कोई मीटिंग नहीं होती थी।

#WATCH | Patna: Bihar CM Nitish Kumar says, "...I paid tribute to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary in Delhi & apart from that I did not have a word with anyone else. I had gone to Delhi for a limited time...The NDA meeting was held only after… pic.twitter.com/AlcsQtAccp

— ANI (@ANI) August 17, 2023