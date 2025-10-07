मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: महागठबंधन में CM चेहरे पर खींचतान, Congress ने फिर ठुकराया Tejashwi Yadav का नाम

    Bihar Vidhan Sabha Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है जिसके अनुसार मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पहले चरण के मतदान में कम समय बचा है लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। राजद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहती है पर कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 07:36:29 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 07:36:29 PM (IST)
    महागठबंधन में सीएम चेहरे पर भी खींचतान जारी है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 6 और 11 नवंबर को मतदान की तारीख
    2. महागठबंधन का सीएम चेहरा अभी तय नहीं
    3. तेजस्वी को सीएम बनाना चाहती है राजद

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने दो चरणों में मतदान कराने की घोषणा की है — पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे राजनीतिक हलचल तेज होती जा रही है। हालांकि, अभी तक राज्य के दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है।

    इसी बीच कांग्रेस-राजद के महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। राजद जहां एक बार फिर तेजस्वी यादव को सीएम पद का चेहरा बनाना चाहती है, वहीं कांग्रेस इस प्रस्ताव से सहमत नहीं दिख रही। पार्टी नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर भी तेजस्वी के नाम पर आपत्ति जताई है।

    उदित राज का बयान बना चर्चा का विषय

    कांग्रेस नेता उदित राज ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव राजद के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक की ओर से सीएम फेस सामूहिक रूप से तय किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी पार्टी का समर्थक अपने नेता को सीएम उम्मीदवार घोषित कर सकता है, लेकिन इंडिया ब्लॉक का आधिकारिक चेहरा अभी तय नहीं हुआ है। यह फैसला कांग्रेस नेतृत्व और गठबंधन के शीर्ष स्तर पर होगा।

    उदित राज का यह बयान ऐसे समय आया है जब कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि महागठबंधन बिना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए चुनाव नहीं लड़ेगा।

    तेजस्वी का राजनीतिक सफर

    लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पुत्र तेजस्वी यादव अब तक दो बार बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद को मिली 75 सीटों का श्रेय भी उन्हें ही दिया गया था। बावजूद इसके, कांग्रेस अब तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने से हिचकिचा रही है।

    राहुल गांधी ने भी टाला सवाल

    तेजस्वी यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब देने से बचते हुए कहा था कि इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल आपसी तालमेल से काम कर रहे हैं। हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और नतीजे अच्छे होंगे।

    हालांकि, राहुल गांधी का यह जवाब कांग्रेस की असमंजस भरी स्थिति को और स्पष्ट करता है। अब देखना होगा कि सीट बंटवारे के साथ-साथ महागठबंधन इस विवाद को कैसे सुलझाता है और क्या तेजस्वी को अंततः सीएम चेहरा घोषित किया जाएगा या नहीं।

