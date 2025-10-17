मेरी खबरें
    अमित शाह की नीतीश से मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल, आखिर बिहार चुनाव से पहले ऐसी क्या बात हुई?

    Bihar Elections 2025: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर अचानक मुलाकात की, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा का माहौल बन गया है। इस भेंट को लेकर राजनीतिक विश्लेषक इसके संभावित निहितार्थों का आकलन कर रहे हैं और इसे बिहार की राजनीतिक दिशा और आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 12:34:52 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 12:37:21 PM (IST)
    डिजिटल डेस्क। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके सरकारी आवास पर अचानक मुलाकात की, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा का माहौल बन गया है।

    इस भेंट को लेकर राजनीतिक विश्लेषक इसके संभावित निहितार्थों का आकलन कर रहे हैं और इसे बिहार की राजनीतिक दिशा और आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

    सूत्रों के अनुसार, दोनों नेताओं के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान गठबंधन, चुनावी रणनीति और विकास योजनाओं जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस मुलाकात पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

    बिहार की राजनीति में हाल ही में गठबंधन और सियासी समीकरणों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में अमित शाह की यह मुलाकात भाजपा और जदयू के संबंधों की दिशा और आगामी लोकसभा चुनाव की संभावनाओं पर नई अटकलों को जन्म दे रही है।


    राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस अचानक हुई बैठक का असर राज्य में सियासी समीकरण और आगामी चुनावी रणनीतियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

