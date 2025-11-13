Bihar Elections 2025 Result Date: कब शुरू होगी बिहार चुनाव की काउंटिंग, किसका पलड़ा रहेगा भारी?

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नतीजे आने से पहले तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल ने राज्य का सियासी माहौल बेहद गर्म कर दिया है। शुक्रवार को पहला रुझान सुबह साढ़े 8 बजे आने की संभावना है, और दोपहर तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी।

इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जहां अब आखिरी दो राउंड से पहले ही इन वोटों को शामिल किया जाएगा। सभी नतीजे शाम तक घोषित किए जाने की उम्मीद है। कुल मतदान 66.91% प्रतिशत दर्ज किया गया राज्य में इस बार कुल मतदान 66.91% प्रतिशत दर्ज किया गया, जिसमें पुरुषों का मतदान 62.8% और महिलाओं का 71.6% रहा। चुनाव आयोग के अनुसार, यह 1951 के बाद का सबसे अधिक मतदान है। दो चरणों में संपन्न हुए इस चुनाव में 8.5 लाख से अधिक पोलिंग कर्मी, 2,616 उम्मीदवारों के 1.4 लाख पोलिंग एजेंट, 243 जनरल ऑब्ज़र्वर और 38 पुलिस ऑब्जर्वर शामिल रहे।