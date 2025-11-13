मेरी खबरें
    Bihar Elections 2025 Result Date: कब शुरू होगी बिहार चुनाव की काउंटिंग, किसका पलड़ा रहेगा भारी?

    Bihar Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नतीजे आने से पहले तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल ने राज्य का सियासी माहौल बेहद गर्म कर दिया है। शुक्रवार को पहला रुझान सुबह साढ़े 8 बजे आने की संभावना है, और दोपहर तक तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 09:07:40 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 09:10:26 PM (IST)
    बिहार चुनाव की काउंटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी

    HighLights

    1. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज
    2. बिहार में पहला रुझान सुबह साढ़े 8 बजे आने की संभावना है
    3. इस बार बिहार चुनाव की अंतरराष्ट्रीय निगरानी भी की गई

    इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, जहां अब आखिरी दो राउंड से पहले ही इन वोटों को शामिल किया जाएगा। सभी नतीजे शाम तक घोषित किए जाने की उम्मीद है।

    कुल मतदान 66.91% प्रतिशत दर्ज किया गया

    राज्य में इस बार कुल मतदान 66.91% प्रतिशत दर्ज किया गया, जिसमें पुरुषों का मतदान 62.8% और महिलाओं का 71.6% रहा। चुनाव आयोग के अनुसार, यह 1951 के बाद का सबसे अधिक मतदान है। दो चरणों में संपन्न हुए इस चुनाव में 8.5 लाख से अधिक पोलिंग कर्मी, 2,616 उम्मीदवारों के 1.4 लाख पोलिंग एजेंट, 243 जनरल ऑब्ज़र्वर और 38 पुलिस ऑब्जर्वर शामिल रहे।


    बिहार चुनाव की अंतरराष्ट्रीय निगरानी भी की गई

    इस बार बिहार चुनाव की अंतरराष्ट्रीय निगरानी भी की गई। छह देशों के 16 प्रतिनिधियों ने इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत चुनाव प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने बिहार के चुनाव को पारदर्शी, संगठित और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बताया। एग्जिट पोल के अनुसार, एनडीए की वापसी की संभावना जताई जा रही है, जबकि महागठबंधन का दावा है कि नतीजे उनके पक्ष में जाएंगे।

