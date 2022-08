बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के वकील ने कहा उनके फरार होने की खबरें निराधार

बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर बयानबाज का दौर शुरू हो गया है। अब उनके वकील उनके बचाव में सामने आए हैं। कार्तिकेय सिंह के वकील मधुसूदन शर्मा ने कहा, अपहरण के एक मामले में कार्तिकेय सिंह (बिहार कानून मंत्री) के फरार होने की खबरें निराधार हैं। वह इस मामले में आरोपी नहीं है। जांच में उनकी संलिप्तता का उल्लेख नहीं है। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

पुलिस ने उन्हें निर्दोष साबित किया। उनका गिरफ्तारी वारंट 12 अगस्त को रोक दिया गया था और स्थगन अभी भी जारी है। अब कौन कहता है कि कानून मंत्री कानून से भाग रहे हैं? अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कोई सूचना या नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था।

बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के कथित रूप से बकाया गिरफ्तारी वारंट पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि पटना हाई कोर्ट इस ओर गंभीरता से ध्यान देगा। मुझे उम्मीद है कि सीएम नीतीश कुमार कुछ साहस दिखाएंगे। कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

Bihar| Reports of Kartikeya Singh (Bihar Law Min) absconding in a kidnapping case are baseless. He's not an accused in the matter; his involvement not mentioned in the probe... no evidence found against him; police proved him innocent: Kartikeya Singh's advocate Madhusudan Sharma https://t.co/ZAHizmFMTX pic.twitter.com/f5ucW3HudE — ANI (@ANI) August 17, 2022

We expect Patna HC to take serious notice of this. I expect CM Nitish Kumar to show some courage. Kartikeya Singh should be sacked and strict action should be taken against him: BJP leader Ravi Shankar Prasad on Bihar law min Kartikeya Singh's allegedly outstanding arrest warrant pic.twitter.com/uwXvTXUJ3L — ANI (@ANI) August 17, 2022

"...his arrest warrant was stayed on August 12th & the stay is still continuing. Now, who says the Law Minister is running from the law? No info or notice was received to appear before the court" says Madhusudan Sharma, advocate of Bihar Law Minister Kartikeya Singh — ANI (@ANI) August 17, 2022

