Bihar Election 2025: आज शाम तक हो सकती है NDA में सीटों के बंटवारे की घोषणा, दिलीप जायसवाल ने कहा- महागठबंधन में मचेगी भगदड़

डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही तरफ तनातनी की स्थिति निर्मित हो गई है। NDA और महागठबंधन दोनों ही गुटों की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच ऐसी खबर आ रही है कि NDA (राषट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में सीटों के बंटबारे का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। ऐसी संभावना है कि शनिवार शाम तक एनडीए की ओर इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार शाम पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत के दौरान इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है, जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। सीटों के बंटवारे के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट चरणवार रूप से घोषित की जाएगी।
इसके साथ ही दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा दावा भी किया है। उनका कहना है कि महागठबंधन में अगले 2 -3 दिनों में भगदड़ मचने वाली है। महागठबंधन के कई बड़े नेता और विधायक भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर शुक्रवार शाम ही दिलीप जायसवाल को दिल्ली बुलाया गया है।
यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, पूर्व सांसद ने थामा RJD का दामन
ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि शनिवार को भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति और रविवार को संसदीय बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों के बाद ही भाजपा के प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट फाइनल होगी। इससे पहले ही सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। इधर टिकट के लिए भाजपा के कई विधायक और दर्जनों भावी प्रत्याशी दिल्ली पहुंचकर कैंप किए हुए हैं।