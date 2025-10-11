मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: आज शाम तक हो सकती है NDA में सीटों के बंटवारे की घोषणा, दिलीप जायसवाल ने कहा- महागठबंधन में मचेगी भगदड़

    बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे का काम पूरा लगभग पूरा हो गया है। ऐसी संभावना है कि शनिवार शाम तक सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद ही भाजपा की ओर से अपने प्रत्याशियों के लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं भाजपा के बिहार प्रदेशाध्यक्ष का दावा है कि जल्द ही महागठबंधन में भगदड़ मच सकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 11 Oct 2025 09:07:35 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 11 Oct 2025 09:08:19 AM (IST)
    जल्द हो सकती है NDA में सीटों के बंटवारे की घोषणा

    HighLights

    1. नएडीए में सीटों के बंटवारे पर सहमति
    2. शनिवार शाम को हो सकती है घोषणा
    3. भाजपा जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में चुनावी सरगर्मियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही तरफ तनातनी की स्थिति निर्मित हो गई है। NDA और महागठबंधन दोनों ही गुटों की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच ऐसी खबर आ रही है कि NDA (राषट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) में सीटों के बंटबारे का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। ऐसी संभावना है कि शनिवार शाम तक एनडीए की ओर इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

    बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार शाम पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत के दौरान इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी सीटों पर घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है, जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। सीटों के बंटवारे के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट चरणवार रूप से घोषित की जाएगी।


    महागठबंधन में मचेगा भगदड़- दिलीप जायसवाल

    इसके साथ ही दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा दावा भी किया है। उनका कहना है कि महागठबंधन में अगले 2 -3 दिनों में भगदड़ मचने वाली है। महागठबंधन के कई बड़े नेता और विधायक भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर शुक्रवार शाम ही दिलीप जायसवाल को दिल्ली बुलाया गया है।

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, पूर्व सांसद ने थामा RJD का दामन

    केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक के बाद होगी लिस्ट जारी

    ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि शनिवार को भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति और रविवार को संसदीय बोर्ड की बैठक प्रस्तावित है। इन बैठकों के बाद ही भाजपा के प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट फाइनल होगी। इससे पहले ही सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। इधर टिकट के लिए भाजपा के कई विधायक और दर्जनों भावी प्रत्याशी दिल्ली पहुंचकर कैंप किए हुए हैं।

