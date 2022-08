Bihar Politics: नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ने और बीजेपी का साथ छोड़ने के फैसले पर अब बीजेपी नेताओं की कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। इससे पहले तक बीजेपी के नेता नीतीश कुमार पर किसी तरह का बयान देने से बच रहे थे, लेकिन जब ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, तो बीजेपी नेताओं ने खुलकर बयान देना शुरु कर दिया। बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता अश्विनी चौबे ने मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए उन्हें 'पलटू राम' बताया। उन्होंने कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने कहा कि BJP ने 74 सीट जीतेने के बाद भी वादे के मुताबिक नीतीश कुमार जी को NDA गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाया था। यह बिहार की जनता और BJP के साथ धोखा है, जनता के फैसले का उल्लंघन है।

Bihar | We fought the 2020 polls together under NDA, the mandate was for JD-U and BJP, we won more seats despite that, Nitish Kumar was made the CM. Whatever happened today is a betrayal of Bihar's people & the BJP: Bihar BJP chief Sanjay Jaiswal pic.twitter.com/VUL5OVvizT

वहीं केन्द्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आर.के. सिंह ने कहा कि ये हमारे राज्य का दुर्भाग्य है। 15 साल राजद की सरकार रही। वे (जदयू) पहले भी राजद के साथ गए थे फिर वापस आए, अब फिर से उनके साथ जा रहे हैं। इसमें बिहार की भलाई नहीं नहीं है। ये विकास की नहीं सत्ता की राजनीति हो रही है।

15 yrs of RJD rule took the state backwards, CM Nitish Kumar also said this multiple times. How will he justify going into an alliance with RJD whom he said is corrupt? All of this is politics for power, there's no morality, and he should be ashamed: Union minister RK Singh pic.twitter.com/onWPoP9Wyy

