Bihar Politics: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने पुराने तेवर में नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हो या पार्टी के स्थापना दिवस का मौका। वे पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं। अब वे ब्लड टेस्ट कराने दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई की तैयारी करनी है।

विपक्षी एकता लालू प्रसाद ने कहा कि 17 दलों के लोग एकजुट हो रहे हैं। उन्हें (बीजेपी) जो कहना है कहने दो। उनका सफाया जाएगा।

एनसीपी में चल रही सियासी घमासन पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि शरद पवार एक मजबूत नेता है। यह सब उनके भतीजे (अजित पवार) का काम है। अजित के रिटायरमेंट वाली टिप्पणी पर राजद प्रमुख ने कहा, क्या वह सिर्फ कहने से रिटायर हो जाएंगे। क्या कोई बूढ़ा आदमी कभी रिटायर होता है। राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता।

#WATCH | When asked about the PM face from Opposition & his earlier advice to Rahul Gandhi to get married, RJD chief Lalu Prasad Yadav says, "Whoever becomes the PM should not be without a wife. Staying at PM residence without a wife is wrong. This should be done away with..,"… pic.twitter.com/uh0dnzyoJk

